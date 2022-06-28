В ЛНР посчитают ущерб, нанесенный Донбассу Киевом

Урон, нанесенный за годы войны региону. просто колоссальный Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Делегация Народного Совета ЛНР во главе со спикером Денисом Мирошниченко прибыла в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа Республики.

Встреча представителей республики с членами Правительства РФ и депутатами Госдумы. Фото: duma.gov.ru

В ходе рабочего визита председатель луганского парламента выступил на пленарном заседании Госдумы РФ, где поблагодарил россиян за то, что не дали сердцу Донбасса перестать биться. Именно Россия поддержала народные республики в очень непростой для них час - в 2014 году - и продолжает делать это поныне. Благодаря этому удалось спасти сотни людей.

- Сегодня мы просто спасли даже не десятки, а сотни жизней, благодаря тому, что у нас есть взаимодействие, - сказал Мирошниченко.

В свою очередь, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил парламентам ЛНР и России подсчитать ущерб, нанесенный за эти годы Донбассу киевским режимом.

- Нам правильно было бы создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанесли ЛНР киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие, и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию ЛНР и ДНР, - отметил он.

По мнению Вячеслава Володина, этот вопрос необходимо детально проработать и выйти на согласованное решение - пускай украинская власть, а также Вашингтон и Брюссель держат ответ за содеянное.

- Придет время предъявить наши расчеты тем, кто это сделал, и привлечь к ответственности, - уверен спикер Госдумы РФ.

Он также напомнил, что таким путем в свое время пошли парламентарии Крыма - они уже посчитали ущерб, который понесла республика по вине Киева.

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