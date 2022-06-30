«Украина нас обстреливала и бомбила. Целенаправленно»: Как живет освобожденный Красный Лиман

Красный Лиман полностью зачищен от украинских националистов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Город Красный Лиман, что на севере Донецкой Народной Республики, недавно был полностью зачищен от украинских вооруженных формирований. Сейчас в населенном пункте работают администрация и коммунальные службы, которые устраняют последствия боевых действий. В разборе завалов и уборке территорий задействованы и местные жители.

- В здании администрации пенсионеры регистрируются, становятся на учет, чтобы получать ежемесячное пособие. Люди, которые желают устроиться на работу – заключают трудовые договоры и выходят на уборку города, - рассказывает житель Красного Лимана Александр.

Военнослужащие ДНР при поддержке ВС России освободили Красный Лиман Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В уборке города принимают участие мирные жители Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под непрекращающимися обстрелами жители наводят порядок в городе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители города наводят порядок Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жителям регулярно привозят гуманитарную помощь – продуктовые наборы и лекарства.

- Пострадавшему населению подразделениями МЧС Республики организована доставка гуманитарной помощи. Также оказывается медицинская помощь, - рассказывает начальник отдела организации оперативного планирования по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций МЧС ДНР Алексей Янченко. - В тоже время пиротехническими подразделениями обследуется территория на предмет выявления неразорвавшихся предметов, тем самым обеспечивая безопасность жителей города.

Освобожденный Красный Лиман - город будет восстановлен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Освобожденный Красный Лиман - город будет восстановлен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Освобожденный Красный Лиман - город будет восстановлен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Освобожденный Красный Лиман - город будет восстановлен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Освобожденный Красный Лиман Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Освобожденный Красный Лиман - город будет восстановлен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Освобожденный Красный Лиман - город будет восстановлен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Освобожденный Красный Лиман - город будет восстановлен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Освобожденный Красный Лиман - город будет восстановлен Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам, чтобы нанести как можно больше разрушений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам, чтобы нанести как можно больше разрушений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам, чтобы нанести как можно больше разрушений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В это же время украинские боевики подвергают Красный Лиман массированным обстрелам. Каждую ночь люди проводят в подвалах.

- Так не доставайся же ты никому, - так ответил на вопрос «зачем ВФУ бьют по городу?» ответил мирный житель Красного Лимана Александр.

- Украина нас обстреливала и бомбила. Целенаправленно, - говорит жительница города Лариса. – Вот так они любят свой народ. Так мы нужны были своей бывшей стране. Я с 21 апреля живу в бомбоубежище, кто-то здесь был раньше, кто-то пришел позже.

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам, чтобы нанести как можно больше разрушений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам, чтобы нанести как можно больше разрушений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам, чтобы нанести как можно больше разрушений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам, чтобы нанести как можно больше разрушений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Освобожденный Красный Лиман Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам, чтобы нанести как можно больше разрушений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мирные жители из-за обстрелов со стороны ВФУ вынуждены жить в бомбоубежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики оказывают всестороннюю помощь жителям Красного Лимана.

- На солдатской походной кухне выпекаем хлеб для местного населения, помогаем им. Люди довольны. Многие из них не видели хлеба два месяца. Встречают нас с радостью и даже со слезами.

Мирные жители из-за обстрелов со стороны ВФУ вынуждены жить в бомбоубежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мирные жители из-за обстрелов со стороны ВФУ вынуждены жить в бомбоубежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мирные жители из-за обстрелов со стороны ВФУ вынуждены жить в бомбоубежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мирные жители из-за обстрелов со стороны ВФУ вынуждены жить в бомбоубежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мирные жители из-за обстрелов со стороны ВФУ вынуждены жить в бомбоубежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мирные жители из-за обстрелов со стороны ВФУ вынуждены жить в бомбоубежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мирные жители из-за обстрелов со стороны ВФУ вынуждены жить в бомбоубежищах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Красный Лиман освобожден от украинских националистов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Красный Лиман освобожден от украинских националистов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Школа в Красном Лимане Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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