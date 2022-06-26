Военные ЛНР эвакуировали с химзавода «Азот» в Северодонецке еще 250 мирных жителей

Сейчас промзона предприятия полностью контролируется союзными войсками. Фото: УНМ ЛНР

Военнослужащие Луганской Народной Республики эвакуировали с территории комбината «Азот» в Северодонецке еще около 250 мирных людей, в том числе детей. Об этом сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на представителя военной комендатуры ЛНР с позывным «Фазан».

- Вчера много эвакуировали, человек 200. Сегодня еще больше, 250 человек, наверно, будет больше. Сначала их отвозим в безопасное место, потом в Старобельск уже, а МЧС их размещает, - цитируют там слова военнослужащего.

Как утверждает военный, всем жителям, которые выходят с территории предприятия, предлагают горячую еду.

- Очень страшно: четыре месяца сидели, ни света, ничего не видели, детей очень много маленьких, пять лет, три годика, - рассказывает «Фазан» про то, что пришлось пережить горожанам.

Сами же жители в беседах с журналистами говорят, что киевские силовики не предоставляли им возможности выйти с «Азота» по зеленым коридорам.

Напомним, ранее сообщалось, что войска ЛНР и РФ взяли под полный контроль промзону предприятия «Азот» в Северодонецке. С территории комбината ранее были эвакуированы более 800 мирных жителей.

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