В Северодонецке с комбината «Азот» эвакуировали более 800 мирных жителей

Защитники ЛНР продолжают зачистку и эвакуацию людей из подвалов. Фото: ЛИЦ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР и полка специального назначения «Ахмат» Росгвардии эвакуировали с территории северодонецкого комбината «Азот» более 800 мирных жителей. Об этом журналистам сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- Сегодня ночью была проведена беспрецедентная по своей решительности операция по забросу лучших специалистов подразделений Народной милиции, спецназа Чеченской Республики «Ахмат» на территорию промзоны завода «Азот» для организации и обеспечения эвакуации мирного населения из убежищ, где украинские войска фактически держали их в плену. Операция прошла успешно. На данный момент данный участок промзоны полностью освобожден. Уже эвакуировано более 800 человек, продолжается зачистка и эвакуация людей из подвалов, - сказал официальный представитель.

Напомним, Народная милиция с начала марта ведет наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск, взятие которых является одной из первоочередных целей оборонного ведомства Республики. Освобождение городов осложняется тем, что киевские силовики организовали в них глубоко эшелонированную оборону и используют мирных жителей в качестве живого щита.

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