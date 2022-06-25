Войска ЛНР и РФ взяли под полный контроль промзону предприятия «Азот» в Северодонецке

Андрей Марочко сегодня сообщил две хорошие новости. Фото: Скриншот видео 1 канала

Сегодня, 25 июня, подразделения Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ взяли под полный контроль промзону комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил подполковник оборонного ведомства Республики Андрей Марочко.

- Промзона предприятия «Азот» в городе Северодонецк перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и союзных сил РФ, - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы РФ зашли на территорию Лисичанска.

Напомним, что сегодня ночью военнослужащие Народной милиции ЛНР и полка специального назначения «Ахмат» Росгвардии эвакуировали с территории северодонецкого комбината «Азот» более 800 мирных жителей. Об этом журналистам сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- Была проведена беспрецедентная по своей решительности операция по забросу лучших специалистов подразделений на территорию промзоны завода «Азот» для организации и обеспечения эвакуации мирного населения из убежищ, где украинские войска фактически держали их в плену, - сказал Филипоненко.

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