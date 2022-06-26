Обстрел Донецка 26 июня 2022: в Куйбышевском районе ранена женщина

Украинские боевики наносят удары по жилым кварталам (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские вооруженные формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки по проспекту Колхозному была ранена мирная жительница. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В настоящее время женщине оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Тем временем украинские боевики продолжают обстрел столицы Республики. По данным Штаба, в Кировском районе по улице Слепнева произошло возгорание домостроения.

- С позиций украинских боевиков в Первомайском по Кировскому району Донецка выпущены 20 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики 185 боеприпасов из 120-миллиметровых минометов, 122-, 152- и 155-миллиметровых артиллерийских орудий и РСЗО «Град»

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики атаковали Стаханов ракетой «Точка-У»

ВФУ продолжают террор мирного населения (подробнее)