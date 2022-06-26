Украинские боевики атаковали Стаханов ракетой «Точка-У»

ВФУ регулярно применяют ракеты "Точка-У" для обстрелов Республики (архивное фото). Фото: ЛНР в СЦКК

Утром 26 июня, украинские вооруженные формирования нанесли удар по городу Стаханов в Луганской Народной Республике ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 06:00 по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», - говорится в сообщении.

Днем ранее ВФУ выпустили одну ракету «Точка-У» по Сватово.

Также в результате артиллерийского обстрела в Сватово сгорели более 20 единиц грузовой техники.

- В результате артиллерийского обстрела пожаром уничтожено перекрытие ангара на площади 120 квадратных метров и 23 единицы грузовой техники; повреждено складское помещение на площади 60 квадратных метров и ангар на площади 50 квадратных метров, - рассказали в МЧС Республики.

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