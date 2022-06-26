За сутки ВФУ выпустили по ДНР 185 боеприпасов: в результате обстрелов повреждено 21 здание

ВФУ продолжают наносить удары по жилым кварталам (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 29 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 185 боеприпасов из 120-миллиметровых минометов, 155, 152 и 122 миллиметровой артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Кировский и Куйбышевский районы), Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Макеевка (Червоногвардейский район), Гольмовский, Доломитное, Пантелеймоновка, Михайловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Старомихайловка, Александровка, Кременец, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что в результате обстрела был ранен мирный житель.

- Повреждено 21 домостроение в Куйбышевском районе Донецка, Макеевке, Снежном и Ясиноватой, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, - сказали в представительстве Республики в СЦКК.

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