Войска русской коалиции за день подавили две огневые точки противника под Авдеевкой

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 25 июня, Народная милиция Донецкой Народной Республики при поддержке российских военных за день подавила две огневые точки украинских боевиков к северу от Донецка. Об этом сообщил заместитель начальника оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

- За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 «Град», один БЛА «Фурия», два бронированных автомобиля. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Новгородское, - рассказал Эдуард Александрович.

Официальной представитель оборонного ведомства также сообщил, что сегодня в борьбе за освобождение Республики один военный ДНР погиб, еще трое - ранены. Эдуард Басурин от лица Управления Народной милиции выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР около 170 снарядов и мин. В результате погибли четверо мирных жителей, в том числе ребенок.

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