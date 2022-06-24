«Нас бросили наши офицеры»: В ЛНР сдались в плен более 40 бойцов ВСУ

Пленные говорят, что их подразделение понесло большие потери. Фото: фрагмент видео УНМ ЛНР

Украинские военные массово сдаются в плен военнослужащим Народной милиции ЛНР и союзным силам. Сегодня сложил оружие 41 киевский силовик из населенных пунктов Золотое и Горское. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

На обнародованном оборонным ведомством видео один из украинских военнопленных рассказал, что его подразделение понесло большие потери, и очень многие солдаты уже никогда не вернутся домой.

- Нас бросили наши товарищи, наши офицеры, и они сбежали с частью солдат, - говорит он.

О бегстве офицеров бригады свидетельствует и другой пленный, который отметил, что украинские командиры сбежали с фронта в числе первых.

- Такого бардака, как в украинской армии нигде нет. Это ужас: бездарность - молодые необученные офицеры не умеют управлять, - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что войска ЛНР продвигаются вглубь Золотого. В оборонном ведомстве Республики заявляли, что украинские боевики находятся в огневом мешке под Горским, Народная милиция взяла под контроль часть дороги на Лисичанск и продолжает наступление на Северодонецк.

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