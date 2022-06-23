Войска ЛНР продвигаются вглубь Золотого

Освободительная операция продолжается. Фото: фрагмент видео УНМ ЛНР

Военнослужащие ЛНР продолжают продвижение вглубь Золотого. Об этом Луганскому информационному агентству сообщил подполковник оборонного ведомства Республики Андрей Марочко.

- В населенный пункт Золотое также уже зашли наши подразделения, и на данный момент продвижение идет вглубь населенного пункта, - проинформировал военный.

Подполковник также подчеркнул, что союзные силы Республики и Вооруженных сил России после окружения Горско-Золотовской группировки ВСУ постепенно сжимают вокруг нее кольцо.

- Буквально вчера уже наши подразделения совместно зашли в населенный пункт Катериновка, и продвижение не останавливается. Темпы у нас довольно-таки неплохие, - говорит Андрей Марочко.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие 14-го батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР стремительно продвигаются в районе Горского. Взяв под контроль стратегически важный участок дороги на Лисичанск, они окончательно забрали инициативу на данном участке фронта. Украинские силовики находятся теперь в «огневом мешке».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Проявляют героизм и высокую силу духа»: Глава ДНР рассказал о боевых заслугах Шахтерской дивизии

Шахтерская дивизия была создана восемь лет назад (подробнее)