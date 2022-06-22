Военнослужащие 14-го батальона теробороны Народной милиции ЛНР уничтожают украинских нацистов и стремительно продвигаются в районе Горского Фото: Дмитрий СТЕШИН

Войска ЛНР взяли под контроль часть дороги на Лисичанск и оттеснили украинских боевиков под Горское. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Луганской Народной Республики.

- Военнослужащие 14-го батальона территориальной обороны Народной милиции ЛНР уничтожают украинских нацистов и стремительно продвигаются в районе Горского. Взяв под контроль стратегически важный участок дороги на Лисичанск, военнослужащие оборонного ведомства окончательно забрали инициативу на этом участке фронта. Украинские боевики теперь находятся в огневом мешке, - заявили военные.

По их словам, захватить украинские позиции удалось в ходе стрелковых боев, при непрерывной поддержке артиллерии. Не выдержав такого натиска, часть украинских силовиков попросту сбежала, побросав своих раненых бойцов и иностранное оружие.

- Они начали просто ломиться, убегать на север, через леса, через мост, через поля. Оставлять своих раненых, не обращая внимания ни на что, добивать своих раненых, потому что боялись, не могли их тащить, по разным причинам. Тут всюду все их трупами завалено, - рассказал один из военнослужащих ЛНР с позывным «Кедр».

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