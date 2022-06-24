У администрации освобожденного Горского подняли флаги ЛНР и России

На защиту местных жителей встала их Родина, которая уже никогда не оставит их. Фото: ЛИЦ

У администрации освобожденного Горского были подняты флаги ЛНР и России. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

В разговоре с замкомандира 14 батальона Народной милиции Луганской Народной Республики Александра Бебешко журналисты выяснили, что вначале защитники освободили Орехово, а после собственными силами зашли и заняли данный населенный пункт.

Военнослужащий отметил, что жители Луганщины, которые голосовали за независимость Республики на референдуме еще в 2014 году, ждали этого дня долгих восемь лет. Они встречали освободителей с чувством гордости и собственного достоинства, а также осознанием того, что русский народ был, есть и остается народом-победителем.

Бебешко добавил, что на защиту жителей Горского встала их Родина, которая уже никогда не оставит их.

Напомним, ранее сообщалось, что войска ЛНР продвигаются вглубь Золотого. В оборонном ведомстве Республики заявляли, что украинские боевики находятся в огневом мешке под Горским, Народная милиция взяла под контроль часть дороги на Лисичанск и продолжает наступление на Северодонецк.

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