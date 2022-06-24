В Петровском районе Донецка под обстрелом погибла женщина и был ранен ребенок

Число жертв украинских обстрелов неумолимо растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня под обстрелом украинских силовиков в городе Донецке погибла мирная жительница. Трагедия произошла в прифронтовом Петровском районе столицы. Там же был ранен ребенок. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела по улице Эстафетной погибла мирная жительница, ребенок получил ранения.

Отметим, что с начала текущих суток по территории Республики были выпущены почти полсотни боеприпасов. По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Ураган», ствольную артиллерию и минометы. Под ударами украинских силовиков оказались также Кировский район столицы, пригороды Горловки и село Сигнальное под Донецком.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в ДНР от обстрелов скончались трое жителей, в том числе 6-летняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле Макеевки 21 июня.

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