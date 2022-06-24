В Донбассе уничтожены три огневых позиции ВСУ в районах Авдеевки, Красногоровки и Первомайского

Совместными действиями военнослужащих ДНР и РФ уничтожены также вражеское вооружение и техника

За прошедшие сутки в боях за Донбасс войска русской коалиции подавили три огневые точки противника в районах Авдеевки, Красногоровки и Первомайского, откуда велись обстрелы Донецка. Кроме того, были уничтожены три украинских реактивных системы залпового огня. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град» и два грузовых автомобиля, - отметили в оборонном ведомстве Республики.

Тем временем в ЛНР рассказали о своих результатах, достигнутых в ходе освободительной операции за прошедшие сутки.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 47 человек личного состава, 6 бронетранспортеров, 7 единиц автомобильной техники, -заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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