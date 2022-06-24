Украинские войска за ночь выпустили по территории ЛНР три ракеты «Точка-У»

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Фото: СЦКК ЛНР

С начала текущих суток украинские войска трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Все три раза при обстрелах использовался тактический ракетный комплекс «Точка-У». Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там отметили, что под ударом противника оказались три населенных пункта.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы три обстрела по городам Стаханов, Брянка и пригороду Луганска поселку Тепличное с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (три ракеты), - заявили наблюдатели.

Уточняется, что огонь велся с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут). Информация о повреждениях и пострадавших выясняется.

Напомним, ранее сообщалось, что пять жилых домов были повреждены в ЛНР в результате удара украинской ракеты «Точка-У». В городе Стаханов погиб мирный житель.

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