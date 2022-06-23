Пять жилых домов были повреждены в ЛНР в результате удара украинской ракеты «Точка-У»

Специалисты занимаются фиксацией последствий обстрела. Фото: Администрация города Стаханова

За прошедшие сутки украинские силовики обстреляли территорию Луганской Народной Республики один раз. Удару с их стороны вновь подвергся город Стаханов, огонь по жилому массиву которого велся при посощи тактического ракетного комплекса «Точка-У». При обстреле погиб мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета). В результате обстрела погиб мужчина 1975 года рождения, а также повреждены пять жилых домов, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, по информации представительства, обстрел города был произведен ВСУ около 01:00 ночи со стороны Краматорска. Как отметили позже в местной администрации, поврежденные ракетным ударом дома расположены в частном секторе по улице Фестивальная. Со вчерашнего дня специалисты отдела мониторинга восстановления занимаются фиксацией масштабов нанесенного ущерба и составляют акты обследования.

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