Мирный житель Стаханова погиб от удара по городу украинской ракетой «Точка-У»

Воронка на месте падения ракеты. Фото: администрация города Стаханова

Город Стаханов в ЛНР вновь подвергся ракетному удару ВСУ. В результате очередной атаки со стороны украинских силовиков в населенном пункте погиб мирный житель. Кроме того, частному сектору города был нанесен существенный ущерб. Об этом сообщили в местной администрации.

Там заявили, что по информации представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), около 01:00 ночи был зафиксирован обстрел со стороны Краматорска с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». Оттуда по городу была выпущена одна ракета.

- По предварительной информации, один человек погиб, - проинформировали в мэрии.

Кроме того, в результате удара были повреждены и разрушены жилые дома частного сектора по улице Фестивальная. Сейчас специалисты отдела мониторинга восстановления фиксируют последствия нанесенного ущерба и составляют акты обследования.

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