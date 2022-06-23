На автозаправках ДНР подешевели газ и две марки бензина

Цены на государственных заправках Республики снизились. Фото: mintop.su

В Донецкой Народной Республике снизили цену на сжиженный газ и две марки бензина. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской топливной компании.

Там пояснили, что бензин марки А-100 теперь можно приобрести по 63 рубля за литр вместо 65 рублей, которые просили еще недавно. Бензин А-92 подешевел на целых три рубля и теперь его цена составляет 40 рублей за литр.

Литр сжиженного газа на государственных заправках Республики с сегодняшнего дня стоит 24 рубля вместо 25.

Уточняется также, что стоимость бензина марки А-95 и дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

Напомним, в Донецкой Народной Республике разрешили предпринимателям возить и торговать нефтепродуктами без оформления лицензий. Государственный комитет обороны Республики изменил соответствующий порядок регулирования хозяйственной деятельности. А вот предпринимателям, которые занимаются ломом цветных металлов, повезло меньше.

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