В ДНР разрешили предпринимателям возить и торговать нефтепродуктами без оформления лицензий

Торговать бензином и дизтопливом теперь можно без всякой лицензии. Фото: ГТК

Государственный комитет обороны ДНР изменил порядок регулирования хозяйственной деятельности, связанной с торговлей нефтепродуктами и их транспортировкой. Соответствующее постановление ГКО за номером 77 от 23 мая 2022 года опубликовано на официальном сайте Главы Республики 28 мая. С этого дня документ вступил в силу.

- Установить, что хозяйственная деятельность, связанная с погрузкой, перевозкой, разгрузкой, хранением и торговлей нефтепродуктами, осуществляется субъектами хозяйствования, зарегистрированными территории Донецкой Народной Республики, без получения лицензий, — говорится в постановлении.

Ранее торговля нефтепродуктами и их транспортировка относились в ДНР к видам хозяйственной деятельности, подлежавшим обязательному лицензированию.

А вот предпринимателям, которые занимаются ломом цветных металлов, повезло меньше. Постановлением ГКО ДНР №82 от 23 мая 2022 года в Республике, в том числе на освобожденных территориях, запрещаются сбор, перевозка и реализация лома цветных металлов.

Решение принято в целях предупреждения и пресечения причинения ущерба государству, юридическим и физическим лицам, а также обеспечения сохранности инфраструктуры на территории ДНР.

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