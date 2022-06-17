В ДНР разрешили оплачивать коммунальные платежи в гривнах

Жители Донецкой Народной Республики смогут оплачивать коммунальные платежи в гривнах. Соответствующий Указ №296 подписан Главой ДНР Денисом Пушилиным и опубликован на его сайте.

— Организациям жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики принимать в качестве средства платежа за предоставляемые услуги от физических лиц наряду с наличным российским рублем наличную украинскую гривну по курсу, установленному подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего указа, — уточнили в документе.

Указ вступает в силу с 16 июня. Центральному республиканскому банку и другим банкам на территории Республики поручено принимать платежи в гривнах начиная с сегодняшнего дня.

Напомним, что в ранее в Республике изменили курс гривны. С 23 мая оплата гривной товаров и услуг производится исходя из курса два российских рубля за одну гривну, при этом цены в украинской гривне округлены до целых единиц (без копеек) в сторону увеличения.

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