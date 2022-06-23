В пригороде Горловки под обстрелом погибла мирная жительница

Число жертв украинской агрессии растет
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Озеряновка под Горловкой погибла мирная жительница. Об этом сообщил руководитель администрации города Иван Приходько.
- В результате обстрела горловского села Озеряновки со стороны ВФУ по улице Рихтера, 13/2 погибла мирная жительница. Светлая память невинно убиенной, - написал он в своем телеграм-канале.
Отметим, что по информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), данный населенный пункт подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск в 9:50. Со стороны населенных пунктов Новгородское и Нелеповка по Озеряновке были выпущены 14 снарядов калибром 152 миллиметра.
Ранее сообщалось, что в ДНР под обстрелами за сутки погибли двое мирных жителей, в том числе младенец. Ранения получили четыре человека.
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