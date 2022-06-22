В Макеевке ранена мирная жительница

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 22 июня, в Донецке в результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) на улице Советской получила ранения мирная жительница. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Также штаб проинформировал об обстреле украинскими боевиками территории Макеевской исправительной колонии.

- ВФУ обстреляли территорию Макеевской исправительной колонии из реактивных систем залпового огня «Ураган», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 22 июня в Донецке на пересечении Таманского проспекта и улицы Челюскинцев ранены два электрика, которые ремонтировали поврежденную контактную сеть. Также в результате украинского обстрела повреждены многоквартирные жилые дома: ул. Университетская, 108 (поврежден газопровод); ул. Артема, 122 (прямое попадание в многоквартирный жилой дом), 163 и 118 (Детская музыкальная школа); ул. Щорса, 96, 100, 104, 104 «а» (многоквартирные жилые дома).

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