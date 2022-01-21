Стали известны подробности аварии в центре Донецка, где столкнулись несколько машин

Чтобы достать мужчину, спасатели срезали крышу машины. Фото: МЧС ДНР

20 января в центре Донецка на пересечении улицы Университетской и проспекта Комсомольского произошла крупная авария, в результате которой пострадали несколько людей. Подробности инцидента сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР и Министерстве здравоохранения Республики.

Как уточнили в спасательном ведомстве, на дороге столкнулись сразу пять машин – три легковых автомобиля «Chevrolet Lanos», «Daewoo Matiz» и «ВАЗ-2107», а также два автобуса, следовавших по маршрутам №№37 и 77.

- В результате аварии пострадали три человека: двое из них в легковом автомобиле, один – в автобусе, – рассказали сотрудники МЧС.

Отмечается, что водителя «Chevrolet Lanos» спасателям пришлось извлекать из искореженного авто при помощи специального гидравлического инструмента. Чтобы достать мужчину, они срезали крышу машины. Затем шофера передали сотрудникам скорой помощи.

Тем временем в Минздраве проинформировали, что всего в больницу поступили пять пострадавших при аварии человек. Медицинская помощь потребовалась также пассажирам 77-ой маршрутки.

Сейчас правоохранители восстанавливают все подробности ДТП и стараются определить, кто же виновен в произошедшем.

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