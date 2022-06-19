Число жертв сегодняшнего обстрела Макеевки достигло четырех

Украинские боевики не прекращают обстреливать ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки. Число жертв обстрела Макеевки достигло четырех.

- В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улицам Садовой и Полевой разбит целый ряд домостроений, перебит газопровод, сгорели гражданские автомобили. Погиб мирный житель, ранения получили еще две женщины, - говорится в сообщении Штаба территориальной обороны ДНР.

На улице Угольщиков саперы работают с обломками ракет РСЗО «Ураган».

Ранее сообщалось, что в результате ударов из РСЗО «Град», «Ураган» и 155-миллиметровых орудий (стандарт НАТО) по Кировскому району Макеевки была ранена женщина и повреждены цех и резервуары Ясиновского коксохимического завода.

Кроме того, ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки. В результате обстрела с позиций в поселке Первомайском на улице Хасанской загорелись дома и автомобиль.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кругом столбы дыма, все громыхает!»: Несколько часов подряд ВСУ бьют из натовских гаубиц по жилым кварталам Донецка

В результате обстрелов ДНР украинскими боевиками число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения (подробнее)