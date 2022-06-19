В Макеевке в результате обстрела ВСУ ранена женщина, повреждены цех и резервуары коксохимического завода

При обстреле Макеевки украинские боевики применили РСЗО «Град», «Ураган» и 155-миллиметровые орудия. фото: МВД ДНР

Сегодня, 19 июня, в результате ударов из РСЗО «Град», «Ураган» и 155-миллиметровых орудий (стандарт НАТО) по Кировскому району Макеевки была ранена женщина и повреждены цех и резервуары коксохимического завода. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела Кировского района Макеевки по ул. Семашко, 22 ранение получила мирная жительница 1970 года рождения. Также в этом районе ВСУ атаковали Ясиновский коксохимический завод. В результате обстрела производственных мощностей были повреждены цех ректификации и резервуары для готовой продукции, - говорится в сообщении.

Обстреливают украинские боевики и Донецк. Под огонь попали Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы столицы. По городу выпустили около 40 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 155 мм.

В результате обстрелов повреждены котельная и здание КП «Управляющая компания Киевского района» по ул. Челюскинцев (неподалеку от Шахтерской площади), загорелся частный дом по ул. Пожарского. Столичные власти приостановили курсирование троллейбусного маршрута № 2 от Шахтерской площади до железнодорожного вокзала.

В Кировском районе отмечены попадания по жилым кварталам по ул. Бирюзова.

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