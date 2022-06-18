Более 50 строений, в том числе школа и здание шахты, пострадали в ЛНР от удара «Точкой-У» со стороны ВСУ

В результате взрыва ракеты произошло возгорание по ряду адресов. Фото: t.me/krasnyluchpress

Более 50 строений, в том числе здания школы и шахты, в Красном Луче пострадали в результате удара «Точкой-У» со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- В результате взрыва ракеты «Точка-У» произошло возгорание по 51 адресам, в том числе: Краснолучская школа №7 и административное здание шахты имени Известий, - заявили в ведомстве.

Напомним, вечером 16 июня киевские силовики выпустили в направлении города Красный Луч ракету из тактического комплекса «Точка-У». По данным мэрии, в результате удара по населенному пункту были ранены по меньшей мере двадцать человек, более 10 тысяч абонентов остались без света и свыше 2 тысяч - без газа. Из зоны обстрела были эвакуированы 300 жителей города.

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