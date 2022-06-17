ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР из тактического ракетного комплекса «Точка-У» и «Градов»

Информация о повреждениях и пострадавших в результате обстрелов уточняется. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские боевики дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Оба раза ими применялись установки «Точка-У». Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что под удар киевских силовиков попали два населенных пункта Республики.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела по населенным Кременная и Красный Луч с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (1 ракета) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов), - проинформировали в представительстве.

Уточняется, что огонь велся с украинских позиций, расположенных в районе населенного пункта Артемовск (Бахмут). Дополнительная информация о повреждениях и пострадавших в результате обстрелов сейчас уточняется.

Напомним, 15 июня украинские боевики нанесли удар из РСЗО «Ураган»по Стаханово. Тогда погибли шесть мирных жителей, в том числе дети, еще более десяти человек были ранены.

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