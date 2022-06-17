При ударе украинской «Точкой-У» по Красному Лучу в ЛНР погибла пожилая женщина, еще 15 человек - ранены

Пострадавшими занимаются медики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате нанесенного украинскими силовиками удара по Красному Лучу из тактического ракетного комплекса «Точка-У» погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.

Там отметили, что ранения различной степени тяжести при обстреле получили 15 мирных жителей. Кроме того, в городе повреждены 58 жилых домов, а также здание и имущество средней школы.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело.

Тем временем глава администрации города Сергей Рыбальченко заявил, что из города были эвакуированы 300 жителей, попавших в зону обстрела.

- Автобусами, организованными администрацией города Красный Луч, оперативно проводился вывоз людей в эвакуационные пункты. Общее количество эвакуированных составило 300 человек, из них 44 ребенка, 31 житель города Красный Луч был доставлен в город Антрацит, - проинформировал мэр.

Напомним, украинские войска нанесли удар по Красному Лучу ракетой «Точка-У» вчера, 16 июня.

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