В окрестностях Ясиноватой погибла под обстрелом мирная жительница

Последствия утренних обстрелов города. Фото: t.me/shevchenko_yas

По оперативной линии представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о гибели мирной жительницы - женщины 1969 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района по адресу: улица Мира, 207.

Напомним, с самого утра город подвергается массированным атакам со стороны украинских боевиков. С украинских позиций в Авдеевке по жилым кварталам Ясиноватой стреляет крупнокалиберная артиллерия.

На данный момент известно также о ранении гражданского лица - мужчины 1964 года рождения - по улице Октябрьская. Уточняется, что мужчина получил минно-взрывную травму и огнестрельное осколочное ранение.

- Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, - заявили в СЦКК.

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