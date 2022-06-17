ВСУ сбросили на Никитовскую исправительную колонию в Горловке взрывчатку с беспилотника

Для нанесения очередного удара по городу украинские силовики применили ударный дрон Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВСУ продолжают обстрелы Донецкой Народной Республики. Для нанесения очередных ударов по Горловке они применили ударный беспилотный летательный аппарат. Целью выбрали местную исправительную колонию. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о повреждениях в результате сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА вооруженных формирований Украины Никитовской исправительной колонии в Горловке по адресу: улица Живописная, 46, - проинформировали наблюдатели.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Так, по уточненным данным Штаба территориальной обороны ДНР, в горловском поселке Гольмовский в результате обстрела ВСУ погибли 2 человека и еще один получил ранения.

О ранении мирной жительницы сообщают также в Макеевке. Отмечается, что инцидент зафиксирован в поселке Северный Батман в Кировском районе города.

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