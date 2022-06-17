ВСУ атаковали Ясиноватую, ранен мирный житель

Ясиноватая под обстрелом. Фото: t.me/DonbassYasinovatayanaliniiOgnia

Ясиноватая вновь оказалась под украинским обстрелом. С позиций киевских силовиков в Авдеевке по жилым кварталам города были выпущены несколько снарядов из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

По предварительной информации, при обстреле был ранен мужчина. Данные о пострадавшем предоставили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии поступила информация о ранении гражданского лица - мужчины 1964 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Ясиноватая по улице Октябрьская, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется, что мужчина получил минно-взрывную травму и огнестрельное осколочное ранение.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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