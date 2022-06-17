Десять мирных жителей ДНР были ранены и один погиб под обстрелами ВСУ за минувшие сутки

Последствия обстрела Кировского района города Донецка. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам 41 раз. За это время в ее направлении ВСУ выпустили 252 боеприпаса из реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град», артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также минометов от 120 до 60-миллиметрового калибра. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Ворошиловский, Петровский и Пролетарский районы), Горловка (Никитовский район, поселки шахт Изотова и имени Гагарина), Пантелеймоновка, Байрак, Троицкое, Зайцево, Михайловка, Гольмовский, Минеральное, Ясиноватая и Землянки, - заявили наблюдатели.

Уточняется, что в результате украинских обстрелов в Республике погибла женщина 1963 года рождения, проживающая в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили еще девять жителей, в том числе подросток 2006 года рождения, в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, и мальчик 2011 года рождения с ранее освобожденного села Павловки.

Кроме того, снарядами были повреждены 30 домов и 10 объектов гражданской инфраструктуры в ДНР.

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