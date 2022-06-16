Украинские боевики обстреляли район ЦУМа в Донецке, есть жертвы

Украинские боевики обстреляли район ЦУМа в Донецк, есть жертвы. Фото: Штаб теробороны ДНР

Сегодня, 16 июня, украинские боевики снова обстреляли центр Донецка.

- Прилет зафиксирован по адресу: проспект имени Лагутенко, 13 - в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов, - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Градоначальник уточнил, что обстоятельства обстрела уточняются. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что рано утром украинские боевики нанесли по некогда спокойному Пролетарскому району Донецка артудар из реактивной системы залпового огня «Ураган».

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в Пролетарском районе повреждения получили некоторые жилые дома на улице Раздольной и целый ряд учебных заведений.

Сегодня украинские боевики нанесли артудар и по Кировскому району Донецка. Они выпустили из Песок десять снарядов калибром 122 миллиметра .

По уточненным данным, ранены три женщины и один мужчина. В Кировском районе Донецка зафиксированы разрушения: ул. Уральская, 18 - МБОУ «Школа № 82 г. Донецка», ул. Мищерского, 21 - факельное горение газопровода, ул. Райская, 10, 16 (частные жилые дома).

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