Украинские боевики нанесли артудар по Донецку: ранены трое мирных жителей

ВСУ не прекращают обстрелов (архивное фото): Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

Сегодня утром, 16 июня, украинские боевики нанесли артудар по Кировскому району Донецка.

- В 10.30 из Песок ВСУ выпустили по Донецку (Кировский район) десять снарядов калибром 122 миллиметра, - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

И вот - по оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди мирных жителей. Ранены две женщина 1955 и 1988 годов рождения и мужчина 1966 года рождения.

В Кировском районе Донецка зафиксированы разрушения: ул. Уральская, 18 - МБОУ «Школа № 82 г. Донецка», ул. Мищерского, 21 - факельное горение газопровода, ул. Райская, 10, 16 (частные жилые дома).

По данным СЦКК, украинские боевики за сутки 77 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 386 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались: Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), Горловка (Калининский, Центрально-городской и Никитовский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский район), Доломитное, Зайцево (южное), Гольмовский, Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Кременец и Еленовка.

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