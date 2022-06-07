В Мариуполе на почтовых отделениях началась выплата пенсий

На почтовых отделениях Мариуполя начата выплата пенсий. Фото: t.me/oddr_info

В освобожденном Мариуполе на почтовых отделениях началась выплата пенсий. Об этом в телеграм-канале сообщает Общественное движение «Донецкая Республика».

- В пенсионном фонде ДНР города Мариуполя сообщают, что на сегодня денежные пособия полностью профинансированы до 10 июня, а выплата пенсий будет осуществляться по тем числам, по которым мариупольцы ее получали в Украине, - рассказали в ОД «ДР».

Отмечается, что работа в почтовых отделениях организована с учетом удобств для пожилых людей.

- Заранее были составлены списки пенсионеров, чтобы не создавать огромные очереди, особенно в жаркую погоду, - сказали в Общественном движении. - Всего же заявления на назначение выплат подали свыше 46,6 тысяч пенсионеров, заявили в администрация Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в Мариуполь от Санкт-Петербурга прибыла муниципальная техника. Мэр города Константин Иващенко отметил, что это только первая партия - колонны спецтранспорта еще в пути.

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