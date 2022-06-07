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Политика7 июня 2022 8:20

В Мариуполь из Санкт-Петербурга прибыла муниципальная техника

Это только первая партия, в освобожденный город продолжают идти колонны спецтранспорта
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
В Мариуполь прибыла спецтехника. Фото: t.me/glavamariupol

В Мариуполь прибыла спецтехника. Фото: t.me/glavamariupol

В Мариуполь из Санкт-Петербурга передали муниципальную спецтехнику. Об этом сообщил глава администрации города Константин Иващенко.

- Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Иванович Пикалев торжественно вручил городу технику, прибывшую в рамках договора о побратимстве. Автобусы, самосвалы, мусоровозы - и не только - переданы службам города, и уже сегодня техника приступила к работе, - сообщил он.

Мэр Мариуполя рассказал, что первые пассажиры прибывших автобусов получили гуманитарную помощь.

- Это только первая партия, и сейчас в Мариуполь продолжают идти колонны спецтранспорта из города-побратима, - отметил Константин Иващенко.

Тем временем Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни. В городе продолжается разбор завалов и расчистка улиц. Уже работают школы, больницы, банк. С сегодняшнего дня стартовала выплата пенсий в почтовых отделениях.

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