В ДНР начнут поиск захоронений жертв украинских националистов в мариупольской пыточной «Библиотека»

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова посетила аэропорт Мариуполя

6 июня Омбудсмен ДНР Дарья Морозова посетила аэропорт Мариуполя, в помещениях которого с 2014 года действовала печально известная тайная тюрьма спецслужб Украины «Библиотека». Ужасы украинского плена в ее стенах прошли не меньше пяти ста сторонников Республик Донбасса. Многим похищенным так и не удалось выбраться из тайной тюрьмы живыми…

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова посетила аэропорт Мариуполя

В этой поездке Дарью Васильевну сопровождали очевидцы тех жутких событий - бывшие пленные. Ольга Селецкая, Наталья Чернявская и Михаил Шубин, которых украинские спецслужбы удерживали в «Библиотеке» за поддержку ДНР, из первых уст рассказали Омбудсмену о чудовищных преступлениях карателей, избиениях и пытках. Показали места, где располагались камеры и пыточные. А также подтвердили информацию о наличии мест массового захоронения зверски замученных узников тюрьмы в аэропорту.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова посетила аэропорт Мариуполя

- То, через что прошли удерживаемые в мариупольском аэропорту граждане, вызывает мороз по коже. Пытки водой и током, изнасилования, избиения... Один из пострадавших рассказал, как целую ночь его удерживали в могиле с трупами замученных людей. Теперь, когда мы получили доступ к локации, расследование событий в «Библиотеке» перешло на новый уровень, - подчеркнула главная правозащитница Республики.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова посетила аэропорт Мариуполя

Уже в ближайшее время специально созданная поисковая группа приступит к обследованию территории и поиску мест захоронения убитых.

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