ВСУ обстреляли территорию Верхнекальмиуского водохранилища

Из-за непрекращающихся украинских обстрелов Республика испытывает острый дефицит воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня днем вооруженные формирования Украины обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища, при этом пострадал рабочий фильтровальной станции. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела фильтровальной станции ранение получил мужчина, - проинформировали там.

Напомним, от работы данной фильтровальной станции зависит водоснабжение города Донецка и прилегающих к нему районов. Сейчас Верхнекальмиусское водохранилище используется как резерв, так как основной канал подачи воды - Северский Донец - Донбасс - был обесточен из-за обстрелов украинской армии.

У ремонтных бригад ДНР по-прежнему нет возможности устранить аварийную ситуацию ввиду того, что этот участок территории Республики находится в зоне активных боевых действий. В связи с этим Донецк перевели на резервный источник. В городе введен почасовой график подачи воды, а в некоторых районах, где она отсутствует полностью, власти организовали ее подвоз.

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