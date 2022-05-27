График подвоза воды в Донецке на 27 мая: власти опубликовали список адресов

Жители Донбасса остались практически без воды после обстрелов украинскими войсками ключевых объектов водоснабжения республик. Фото: mil-lnr.su

Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 27 мая. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза технической воды на 27 мая

Буденновский район:

- улица 230-й Стрелковой Дивизии, 39 (с 12:00 до 16:00).

Калининский район:

- улица Новоселковская, 25 (с 9:00 до 11:00);

- улица Шахтинская, 25 (с 11:00 до 13:00);

- улица Берестовская, 36 (с 13:00 до 16:00);

- проспект Мира, 66 (с 13:00 до 16:00);

- улица Партизан Харичковых, 45 (с 10:00 до 13:00).

Куйбышевский район:

- улица А.Толстого, 79 (с 9:00 до 12:00);

- улица Образцовая, 54 (с 12:00 до 16:00).

Ленинский район:

- улица Сахалинская, 52 (с 12:00 до 16:00);

- улица Пионерская, 101 (с 9:00 до 12:00);

- улица Универсальная, 50 (с 12:00 до 16:00).

График подвоза питьевой воды на 27 мая

Киевский район:

- улица Артема, 285 (с 13:00 до 16:00).

Кировский район:

- улица Российская, 4 (с 10:00 до 15:00);

- улица Токарева, 88а (с 10:00 до 15:00);

- улица Куприна, 215, 227 (с 10:00 до 15:00).

Куйбышевский район:

- улица А.Толстого, 197 (с 10:00 до 13:00);

- улица Тельмана, 15-45 (с 14:00 до 16:00);

- улица Шахтерской Славы, 7 (с 9:30 до 12:00);

- улица Зуевская, 23 (с 12:00 до 15:00).

Петровский район:

- улица Озеленителей, 1 (с 10:30 до 16:00);

- улица Дунаевского, 7 (с 10:00 до 16:00);

- село Луганское, улица Садовая, 1 (с 10:30 до 16:00);

- село Сигнальное, улица Гагарина, 5 (с 10:30 до 16:00).

Пролетарский район:

- улица Краснодарская, 34а (с 12:00 до 13:30);

- улица Федосеева, 36 (с 14:30 до 16:00).

г. Моспино:

- улица Агрономическая, 1 (с 9:30 до 15:00).

Населению напоминают также, что получить техническую воду в Донецке можно и на стационарных пунктах розлива.

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