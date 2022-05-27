График подвоза воды в Донецке на 27 мая: власти опубликовали список адресов

Жители Донбасса остались практически без воды после обстрелов украинскими войсками ключевых объектов водоснабжения республик. Фото: mil-lnr.su
Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 27 мая. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.
График подвоза технической воды на 27 мая
Буденновский район:
- улица 230-й Стрелковой Дивизии, 39 (с 12:00 до 16:00).
Калининский район:
- улица Новоселковская, 25 (с 9:00 до 11:00);
- улица Шахтинская, 25 (с 11:00 до 13:00);
- улица Берестовская, 36 (с 13:00 до 16:00);
- проспект Мира, 66 (с 13:00 до 16:00);
- улица Партизан Харичковых, 45 (с 10:00 до 13:00).
Куйбышевский район:
- улица А.Толстого, 79 (с 9:00 до 12:00);
- улица Образцовая, 54 (с 12:00 до 16:00).
Ленинский район:
- улица Сахалинская, 52 (с 12:00 до 16:00);
- улица Пионерская, 101 (с 9:00 до 12:00);
- улица Универсальная, 50 (с 12:00 до 16:00).
График подвоза питьевой воды на 27 мая
Киевский район:
- улица Артема, 285 (с 13:00 до 16:00).
Кировский район:
- улица Российская, 4 (с 10:00 до 15:00);
- улица Токарева, 88а (с 10:00 до 15:00);
- улица Куприна, 215, 227 (с 10:00 до 15:00).
Куйбышевский район:
- улица А.Толстого, 197 (с 10:00 до 13:00);
- улица Тельмана, 15-45 (с 14:00 до 16:00);
- улица Шахтерской Славы, 7 (с 9:30 до 12:00);
- улица Зуевская, 23 (с 12:00 до 15:00).
Петровский район:
- улица Озеленителей, 1 (с 10:30 до 16:00);
- улица Дунаевского, 7 (с 10:00 до 16:00);
- село Луганское, улица Садовая, 1 (с 10:30 до 16:00);
- село Сигнальное, улица Гагарина, 5 (с 10:30 до 16:00).
Пролетарский район:
- улица Краснодарская, 34а (с 12:00 до 13:30);
- улица Федосеева, 36 (с 14:30 до 16:00).
г. Моспино:
- улица Агрономическая, 1 (с 9:30 до 15:00).
Населению напоминают также, что получить техническую воду в Донецке можно и на стационарных пунктах розлива.
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