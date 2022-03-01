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Политика1 марта 2022 20:30

Обстрел Донецка 1 марта 2022 года: Число погибших мирных жителей возросло до пяти, а раненых до 30

ВСУ продолжают ожесточенные обстрелы Республики
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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В результате обстрела Донецка погиб еще один мирный житель, еще один житель получил ранения. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ Киевского района Донецка, погибла еще одна женщина 1969 года рождения, еще один мужчина 1959 года рождения ранен, - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что по всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты - переданы Генеральной Прокуратуре ДНР.

В результате нового витка эскалации со стороны вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике, за 13 дней, погибли 24 мирных жителя, 93 получили ранения, в том числе и четверо детей.

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