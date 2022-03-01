За 13 дней эскалации со стороны Украины в ДНР погибли 24 мирных жителя, 93 получили ранения

В результате нового витка эскалации со стороны вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике, за 13 дней, погибли 24 мирных жителя, 93 получили ранения, в том числе и четверо детей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

За сегодняшний день в результате украинской агрессии погибли четыре жителя, 30 получили ранения.

В Представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за 13 дней повреждено: 452 жилых домостроения;181 объект гражданской инфраструктуры, в том числе девять медицинских учреждений, 16 образовательных учреждений, 11 объектов социального обеспечения, 10 объектов критической инфраструктуры, объекты электро, - водоснабжения и газоснабжения, 80 транспортных средств.

Вооруженные формирования Украины продолжают ожесточенные обстрелы по жилым массивам Донецкой и Луганской Народных Республик.

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