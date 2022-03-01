Глава ДНР: Мы еще ужаснемся масштабу злодеяний, которые совершали нацистские преступники

Денис Пушилин сообщил, что в освобожденные населенные пункты заходят следственные группы. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 1 марта, Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире программы «Соловьев Live» рассказал о военных преступлениях украинских неонацистов на земле Донбасса.

Денис Пушилин сообщил, что сейчас организовываются и замыкаются котлы. Впереди бои за Мариуполь и Волноваху.

- Мариуполь – это сейчас тот город, который сконцентрировал огромное количество отступающих: и нацистов, и регулярную армию, – сказал Денис Пушилин.

Он пояснил, что военнослужащие регулярной армии не имеют возможности сдаться: за ними стоят заградотряды украинских националистов, стреляющих в спину. В самом Мариуполе они прикрываются как живым щитом гражданским населением, практически никого не выпускают. Поэтому стоит задача как можно быстрее освободить город и не нанести вреда мирным жителям.

Глава ДНР обратился к жителям Мариуполя, Волновахи и других городов с призывом соблюдать меры осторожности во время ведения боевых действий и не перемещаться по городу, так как поступает много информации об убийствах мирных жителей. Кроме того, сегодня пришло сообщение о том, что в Волновахе ВСУ расстреляли в спины гражданских, которые с белыми флагами пытались выйти к военнослужащим ДНР.

- В освобожденные населенные пункты заходят следственные группы, в том числе и Генеральная прокуратура, и МВД, и МГБ, а дальше уже непосредственно будет проходить расследование всех преступлений. Ничего не останется незамеченным. Мы еще ужаснемся масштабу тех преступлений, которые совершали нацистские преступники, - подчеркнул Денис Пушилин.

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