ВСУ атаковали Зуевскую ТЭС

Повреждена Зуевская ТЭС. Фото: t.me/TRO_DPR

Поздно вечером 1 марта было зафиксировано попадание в Зуевскую теплоэлектростанцию. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- В 22 часа 07 минут сотрудники МЧС ДНР зафиксировали сквозное отверстие на высоте около 100 метров в градирне – специальном устройстве для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха, - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорания не было. На месте инцидента работают все профильные специалисты.

В результате нового витка эскалации со стороны вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике, за 13 дней, погибли 24 мирных жителя, 93 получили ранения, в том числе и четверо детей.

В Представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за 13 дней повреждено: 452 жилых домостроения;181 объект гражданской инфраструктуры, в том числе девять медицинских учреждений, 16 образовательных учреждений, 11 объектов социального обеспечения, 10 объектов критической инфраструктуры, объекты электро, - водоснабжения и газоснабжения, 80 транспортных средств.

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