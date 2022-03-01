ВСУ продолжают бить по территории ЛНР "Градами"

В три часа дня вооруженные формирования Украины обстреляли город Кировск в ЛНР с использованием систем залпового огня "Град". Огонь велся с направления населенного пункта Новотошковское. Выпущено 20 снарядов. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования применяли град по населенным пункта Донецкий - разрушена хозпостройка и повреждено 10 домостроений; Логвиново, Калиновка, Молочное, Первомайск.

Тем временем ВФУ продолжают ожесточенные обстрелы в Донецкой Народной Республики. В Горловке, в результате утреннего обстрела ранения получили 19 человек. В Докучаевске погибла женщина. В результате обстрела центра Донецка, района площади Шахтерской, погибли две женщины. Данные о пострадавших уточняются, и список, к сожалению, растет.

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