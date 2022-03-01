Обстрел центра Донецка: На Шахтерской площади загорелся автомобиль

Под обстрелом – Киевский район Донецка. Фото: Скриншот
Украинские военные продолжают обстреливать Донецк. Под обстрелом – Киевский район Донецка.
- Перебит газопровод по ул. Буслаева, 35. На Шахтерской площади произошло возгорание автомобиля, - сообщают в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Жители выкладывают в сеть фото последствий украинского обстрела.
Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают массированные обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик. Киевские боевики стреляют по мирным кварталам. Разрывы слышны в районах Донецка, Горловки и других городов.
- В результате обстрела Киевского района по ул. Рубцовская, 43 разрушен дом, под завалами находятся люди, - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
В Куйбышевском районе под снаряды украинских карателей попал жилой дом по ул. Спартака, 45, произошло возгорание.
Спецслужбы выехали на места обстрелов. Детали и данные о пострадавших – уточняются.
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