В результате украинского обстрела в поселке Донецкий повреждено пять домов, один разрушен

ВСУ продолжают ожесточенные обстрелы жилых кварталов. Фото: ЛНР в СЦКК

В поселке Донецкий, что в Луганской Народной Республике, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, есть повреждения в жилом секторе. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела из тяжелого вооружения было разрушено одно домостроение, повреждено три многоэтажных и два одноэтажных дома, а также хозпостройки по улице Фурманова и Чапаева, - говорится в сообщении.

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По данным горловской администрации, обстрелу подвергся поселок шахты 6/7, школа № 15 в поселке Зайцево, завод «Кераммаш» в поселке Гольмовский. В результате утреннего обстрела со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано три попадания снарядов в жилом массиве «Комсомолец» возле автодрома. Перебита линия электроснабжения. В общей сложности, в Горловке повреждены десятки домов.

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