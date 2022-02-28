В Горловке мирная жительница получила ранение

В Горловке 71-летняя горожанка получила ранение. Фото: горадминистрация Горловки

28 февраля в Горловке 71-летняя мирная жительница получила ранение в результате очередного обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Сегодня в 10.45 во время обстрела ВФУ Никитовского района Горловки ранение конечностей получила мирная жительница 1951 года рождения, которая проживает в своем доме на улице Полевая, - говорится в сообщении штаба.

В штабе территориальной обороны призвали жителей без крайней необходимости не выходить на улицу.

По данным горловской администрации, обстрелу подвергся поселок шахты 6/7, школа № 15 в поселке Зайцево, завод «Кераммаш» в поселке Гольмовский. В результате утреннего обстрела со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано три попадания снарядов в жилом массиве «Комсомолец» возле автодрома. Перебита линия электроснабжения. В общей сложности, в Горловке повреждены десятки домов.

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