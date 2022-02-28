Военнослужащие ДНР закрепились на подступах к Волновахе

С начала освободительной операции под контроль сил ДНР перешли 19 населенных пунктов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики освободили село Бугас в трех километрах от Волновахи. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, с начала освободительной операции под контроль сил ДНР перешли 19 населенных пунктов - это Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Дмитровка, Анадоль, Андреевка, Гнутово, Гранитное и Бугас.

Эдуард Басурин добавил, что военнослужащие Республики продолжают освобождение Талаковки, Каменки и Волновахи.

Напомним, в Донбассе продолжается операция по освобождению территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Силами ДНР и ЛНР, по данным на 20.30 27 февраля уже был установлен контроль над 24 населенными пунктами. Как отметил Басурин, защитники предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и помощи гражданскому населению.

Читайте также

В ДНР постепенно приостанавливается мобилизация

Об этом заявил Глава ДНР (подробнее)