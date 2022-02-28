В ДНР постепенно приостанавливается мобилизация

В ДНР приостановили мобилизацию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике постепенно приостанавливается мобилизация. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил Глава государства Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

- Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания, - заявил лидер государства.

Напомним, всеобщая мобилизация была объявлена в ДНР 19 февраля.

Тем временем, продолжается операция по освобождению территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Силами ДНР и ЛНР, по данным на 20.30 27 февраля уже установлен контроль над 24 населенными пунктами. Народная милиция ДНР освободила 18 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем вооруженных формирований Украины - Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное, Бугас.

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